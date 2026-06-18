الجيش يواصل تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في مناطق مختلفة، حفاظًا على سلامة المواطنين

الخميس, 18 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تواصل وحدات مختصة من الجيش تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي (زنة ألف باوند وألفي باوند) في بلدات: حاروف، الكفور، (النبطية)، صريفا، معروب (صور)، كفردونين (بنت جبيل).

وقد جرى نقل هذه القنابل إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها، وذلك في سياق جهود الجيش المتواصلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة، حفاظًا على سلامة المواطنين في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية.