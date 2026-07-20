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الجيش يواصل تنفيذ مهماته في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون - بنت جبيل وصريفا - صور
الاثنين, 20 تموز 2026
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
تُواصل الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون - بنت جبيل وصريفا - صور.
في موازاة ذلك، تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.
بناء عليه، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.