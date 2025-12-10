الجيش يواصل توزيع معدات طبية على عدد من المستشفيات الحكومية، وتجهيزات لسيارات إسعاف في محافظتَي الجنوب والنبطية

الأربعاء, 10 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

واصلت مديرية التعاون العسكري- المدني CIMIC في الجيش توزيع معدات وتجهيزات على عدد من المستشفيات الحكومية، وتجهيزات لسيارات إسعاف في محافظتَي الجنوب والنبطية.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للمبادرة التي أطلقتها المؤسسة العسكرية بهدف تأمين جزء من حاجات الرعاية الصحية للمواطنين، ودعم القطاع الطبي، بخاصة في المناطق الحدودية الجنوبية.