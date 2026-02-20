الجيش يواصل عملياته لمكافحة الاتجار بالمخدرات ويوقف 7 مواطنين

الجمعة, 20 شباط 2026

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار عمليات الرصد والدهم المتواصلة التي يقوم بها الجيش لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفّذت دورية من مديرية المخابرات كمينًا في بلدة الكويخ – الهرمل، وتمكنت من ضبط فان يُستَخدم معملًا متنقلًا لتصنيع المخدرات، وبداخله كمية كبيرة منها.

كما أوقفت دورية أخرى في منطقة السويقة – طرابلس 7 مواطنين لتأليفهم عصابة تنشط في الاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف ومادة السيلفيا وحبوب الكبتاغون.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.