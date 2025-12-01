الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن ويوقف أربعة منهم

الاثنين, 01 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صنين – جبل لبنان، المواطنَين (ب.ر.) و(ع.ر.) لتأليفهما عصابة سرقة، واتجارهما بالأسلحة وتعاطيهما المخدرات.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة بقنايا – المتن السوريَّين (ا.ا.) و(ح.ش.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية منها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.