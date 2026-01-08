الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن ويوقف عددًا منهم

الخميس, 08 كانون الثاني 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق، دهمت وحدات من الجيش منازل مطلوبين في مناطق: الشويفات، دوحة عرمون – عاليه، ببنين – عكار، التبانة – طرابلس، عرسال – بعلبك، المنصورية – المتن، وأوقفت 10 مواطنين وسوريًّا واحدًا لإطلاقهم النار إضافة إلى 3 سوريين لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضم والفرز – طرابلس المواطن (و.ق.) لمشاركته بتاريخ 10 /7/ 2025 في إشكال تخلله إطلاق النار على أحد المواطنين ما أدى إلى مقتله، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.