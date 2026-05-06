الجيش يواصل ملاحقة مطلقي النار ويوقف سوريين لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية
الأربعاء, 06 أيار 2026
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفّذت وحدات من الجيش في منطقتَي برج البراجنة – الضاحية الجنوبية وخلدة – عاليه عمليات دهم لمنازل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنَين (ح.م.) و(ح.ح.) وضبطت أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
كما أوقفت وحدة أخرى في جرد بلدة عرسال – البقاع 70 سوريًّا لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.