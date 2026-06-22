الجيش يوقف سوريًّا لارتكابه جريمة قتل و3 مواطنين بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها

الاثنين, 22 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 /6 /2026، أوقفت وحدة من الجيش نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية في الضاحية الجنوبية السوري (ا.ق.) لإقدامه على قتل المواطن (ش.ي.) بتاريخ 10 /1 /2026 في منطقة سن الفيل – المتن.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة الدورة – الهرمل، وأوقفت 3 مواطنين بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.