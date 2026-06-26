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الجيش يوقف شخصَين لتعاطيهما المخدرات وترويجها ومواطنَين لإطلاقهما النار
الجمعة, 26 حزيران 2026
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت وحدة من الجيش في منطقة برج حمود – المتن المواطن (ا.م.) وفي منطقة طبرجا – كسروان السوري (ت.ن.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية منها.
كما أوقفت وحدة أخرى في بلدة الخضر – بعلبك المواطنَين (ت.د.) و(ح.م.) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.