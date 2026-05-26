الجيش يوقف عددًا من المتورطين في إشكال تَخلله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة شخص في بلدة مغدوشة – صيدا

الثلاثاء, 26 أيار 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25 / 5 / 2026، وقع إشكال في بلدة مغدوشة - صيدا نتيجة خلاف شخصي، تَخلله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص.

على الفور، حضرت دورية من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت عددًا من المتورطين، وضبطت مسدسًا وكمية من الذخائر.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.