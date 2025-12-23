الجيش يوقف قاتل السوري غسان نعسان السخني

الثلاثاء, 23 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 23 /12 /2025، نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات في الجيش، أوقفت المديرية السوري (و.د.) الذي كان قد استدرج السوري غسان نعسان السخني إلى خراج بلدة كفرياسين - كسروان بتاريخ 22 /12 /2025، حيث أطلق النار عليه بواسطة مسدس حربي ما أدى إلى مقتله، وذلك على أثر خلاف مالي بينهما، ثم حاول الفرار قبل أن يتم توقيفه في بلدة تلبيرة - عكار الحدودية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.