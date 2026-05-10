الجيش يوقف مسببي الإشكال المسلح في منطقة القموعة - عكار

الأحد, 10 أيار 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش في بلدة فنيدق - عكار منازل مطلوبين بجرم إطلاق النار أثناء إشكال مسلح في منطقة القموعة - عكار نتيجة خلافات قديمة حول ملكية أراضٍ في المنطقة المذكورة، وأوقفت المواطنَين (ر.س.) و(خ.س.) وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في الإشكال.