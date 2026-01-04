الجيش يوقف مواطنًا لارتكابه جريمة قتل، بعد سلسلة عمليات رصد ودهم

الأحد, 04 كانون الثاني 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 /1 /2026 في بلدة مجدل عنجر - زحلة، بعدما أقدم المواطن (و.خ.) على طعن شقيقه (ا.خ.) وابن شقيقه (م.خ.) نتيجة خلافات شخصية ما أدى إلى مقتل الأخير، نفذت مديرية المخابرات في الجيش سلسلة عمليات رصد فورية ومكثفة، تخللها دهم عدة أماكن بالتعاون مع الوحدات العملانية، وتمكنت في نهاية هذه العمليات من توقيف المواطن (و.خ.)، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.