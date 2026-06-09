الجيش يوقف مواطنَين لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وفلسطينيًّا لتعاطيه المخدرات وترويجها

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الجيش يوقف مواطنَين لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وفلسطينيًّا لتعاطيه المخدرات وترويجها
الثلاثاء, 09 حزيران 2026
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت مديرية المخابرات في بلدة عيحا – راشيا المواطن (ن.ح.) والسوري (ح.ح.)، لحيازتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
كما أوقفت المديرية في منطقة الصفرا – كسروان الفلسطيني (ر.م.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.