الجيش يوقف مواطنَين لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وفلسطينيًّا لتعاطيه المخدرات وترويجها

الثلاثاء, 09 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات في بلدة عيحا – راشيا المواطن (ن.ح.) والسوري (ح.ح.)، لحيازتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما أوقفت المديرية في منطقة الصفرا – كسروان الفلسطيني (ر.م.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.