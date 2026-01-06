الجيش يوقف ٧ أشخاص ويضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية

الثلاثاء, 06 كانون الثاني 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية وملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلّين بالأمن، وفي هذا السياق نفّذت مديرية المخابرات تؤازرها وحدات من القوى العملانية المنتشرة عمليات دهم لمنازل مطلوبين في منطقتَي البقاع وجبل لبنان، وأوقفت 4 مواطنين و3 سوريين وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنَين (ه.ا.) وشقيقه (ع.ا.) و٣ سوريين في بلدة بريتال – بعلبك، لحيازتهم كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية تُستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

• توقيف المواطن (ط.ص.) في منطقة مطربا – الهرمل لتأليفه عصابة خطف بقوة السلاح وسرقة سيارات، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.

• توقيف المواطن (ع.س.) في منطقة المريجة – بعبدا، لإقدامه على فرض خوات وافتعاله إشكالات في المنطقة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.