الجيش يوقف 16 شخصًا ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية

الخميس, 04 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين و6 سوريين وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في بلدة حوش النبي – بعلبك، وتوقيف المواطنين (ع.ح.) و(ف.ح.) و(ع.ح.) و(د.ز.) و(ح.ش.) لإطلاقهم النار، وضبط مسدس حربي وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

• توقيف المواطنين (خ.ر.) و(م.ط.) و(ط.ط.) والسوري (م.ع.) في مدينة طرابلس، لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من حبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

• دهم منازل مطلوبين في منطقة مجدلا – عكار وتوقيف المواطن (ر.ك.) لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي وكمية من الذخائر ورمانة يدوية.

• دهم منزل المواطن (ج.ن.) في منطقة بطشيه – بعبدا وتوقيفه لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي وذخائر.

• توقيف 5 سوريين في منطقة مستيتا – جبيل لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.