الجيش يوقف 3 أشخاص لإطلاقهم النار ويضبط سيارة في داخلها كمية كبيرة من المخدرات

السبت, 13 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش في حي الشراونة - بعلبك المواطنين (ص.ز.) و(م.ع.ز.) و(م.ح.ز.) لإطلاقهم النار في الهواء بالقرب من أحد مراكز الجيش، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

كما تمكنت وحدة أخرى من ضبط سيارة في داخلها كمية كبيرة من المخدرات على طريق الزرازير – بعلبك نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.