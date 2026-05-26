الجيش يوقف 3 مواطنين لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية وآخر لإقدامه على إشهار مسدس على دورية للجيش أثناء مواكبتها قافلة مساعدات غذائية مدنية

الثلاثاء, 26 أيار 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الصالحية - صيدا المواطنين (م.ا.) و(م.ب.) و(ح.ع.) لحيازتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت وحدة أخرى في منطقة جل البحر – صور المواطن (ع.ع.) لإقدامه على إشهار مسدس على دورية للجيش أثناء مواكبتها قافلة مساعدات غذائية مدنية، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.