الجيش يوقف 4 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة ويضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية

السبت, 30 أيار 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة بريتال - بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ح.ا.) و(ع.ا.) لحيازتهما كمية من المخدرات وأسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى مبلغ مالي مزوّر.

كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز السفري – بعلبك السوري (ح.ج.) لتجوّله داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، والسائق الذي كان يعمل على نقله المواطن (م.م.)، وضبطت في حوزة الأخير كمية من حشيشة الكيف بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.