الجيش يوقف 7 مواطنين وسوريًّا بجرم إطلاق النار و14 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

الجيش يوقف 7 مواطنين وسوريًّا بجرم إطلاق النار و14 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
الاثنين, 18 أيار 2026
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفّذت وحدات من الجيش في مناطق: القبة، التل، الميناء، باب الرمل – طرابلس تدابير أمنية أسفرت عن توقيف 7 مواطنين وسوريًّا بجرم إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية.
كما أوقفت وحدة أخرى في جرد بلدة يونين – بعلبك 14 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، والمواطن (ح.ح.) الذي كان يعمل على نقلهم.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.