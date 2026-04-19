الجيش يُزيل ساترًا ترابيًّا كان قد وضعه الاحتلال الإسرائيلي على طريق الماري - عين عرب ويستكمل أعمال إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه – صور

الأحد, 19 نيسان 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدة مختصة من الجيش على إزالة ساتر ترابي، كان قد وضعه الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 18 /4 /2026 على طريق الماري - عين عرب. كما جرى تركيز نقطة مراقبة عند مثلث الماري - العباسية - عين عرب.

واستكمالًا لأعمال إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه - صور، بوشر العمل على تركيز عبّارة أسمنتية لتمكين الآليات من العبور.