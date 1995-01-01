الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي

الأربعاء, 04 كانون الثاني 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

عند الساعة 14.36 من بعد ظهر اليوم، أقدم زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، الأول لمسافة حوالي260 متراً ولمدة 84 دقيقة، والثاني لمسافة حوالي 270 متراً ولمدة 89 دقيقة.

وعند الساعة 16.30، أقدم زورق مماثل على خرق المياه المذكورة لمسافة حوالي 167 متراً، ولمدة 15 دقيقة.

تجري متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

ما بين الساعة 11.00 والساعة 11.55 من ظهر اليوم، أقدمت ثلاثة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمدة 55 دقيقة.

وما بين الساعة 11.30 والساعة 13.10، أقدمت ثلاثة زوارق مماثلة على خرق المياه المذكورة لمسافة تتراوح بين 203 أمتار و351 متراً ولمدة تتراوح بين 3 دقائق و21 دقيقة.

تجري متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.



صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

عند الساعة 4.36 من فجر اليوم، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 270 متراً ولمدة 3 دقائق.

تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.