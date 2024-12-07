الرئيس ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في ثكنة بنوا بركات - صور ويتفقد عددًا من مراكز الجيش

السبت, 07 كانون الأول 2024

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة للحكومة في ثكنة بنوا بركات - صور لبحث التطورات الأمنية عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون. وقد أبدى مجلس الوزراء ثقته المطلقة بالجيش والقوى الأمنية كافة ودعمه لها بمختلف المستويات، وعرض قائد الجيش إيجازًا عن خطة العمليات التي أعدتها القيادة والترتيبات الأمنية المتعلقة بتعزيز انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، ووافقت الحكومة عليها.

بعدها تفقّد الرئيس ميقاتي يرافقه عدد من الوزراء والعماد عون مركزَي الشواكير والقليلة - صور التابعَين للجيش، والتقى العسكريين مشيدًا بتضحياتهم في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة. واستمع في مركز الشواكير إلى إيجاز من قائد فوج التدخل الثاني حول مهمات الفوج لتعزيز انتشار الوحدات العسكرية في الجنوب.

وتوجه الرئيس ميقاتي إلى العسكريين بالقول: "إن الجلسة اليوم في ثكنة بنوا بركات هدفها أن نقول لكم أننا ندعمكم وإلى جانبكم ومعكم ولدينا ثقة فيكم، فأنتم حماة الوطن ونحن نفتخر بكم." وأضاف: "نحن في حاجة إلى الاستقرار في الجنوب، وعندما يستقر الجنوب يستقر البلد كله. أنتم في موقع متقدم ومهم، لكم منا كل الدعم والدعاء."

كما التقى في مركز القليلة العناصر الذين أصيبوا جراء استهداف العدو الإسرائيلي للمركز بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤، واطّلع على أوضاعهم.

كذلك تفقّد الرئيس ميقاتي يرافقه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وقائد الجيش مركز قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة- صور الذي كان قد استُهدِف من قبل العدو الإسرائيلي أثناء عدوانه الأخير، واطّلع على إجراءات تعزيز الانتشار في قطاع المسؤولية. وأشاد الرئيس ميقاتي بأداء عناصر اللواء وتضحياتهم، لا سيما بعد وقوع ١٠ شهداء وإصابة ٥٧ عسكريًّا.