توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ الرائد المتقاعد محمد علي محفوظ (۸۳۰۳۸٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ الساعة ١٦:٠٠ من مستشفى البتول - الهرمل إلى جبانة البلدة المذكورة حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٦:٣٠.

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في الهرمل - حي بديتا ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٣ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بابنه على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٤٩٧٤٣.