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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 06/10/2025 - 16:48
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ الرائد المتقاعد محمد علي محفوظ (۸۳۰۳۸٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ الساعة ١٦:٠٠ من مستشفى البتول - الهرمل إلى جبانة البلدة المذكورة حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٦:٣٠.
تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في الهرمل - حي بديتا ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٣ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء - خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بابنه على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٧٤٩٧٤٣.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 10, 2025