الرسم ما بين الحديث والمعاصر هل يحل الذكاء الاصطناعي مكان الرسّام؟

إعداد: هبة برّو – فنّانة تشكيلية

يعود تاريخ انطلاق الفن الحديث إلى ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، إذ شكّلت تلك الحقبة الزمنية بدايةً لأساليب تعبيرية وأفكار جديدة وتقنيات مختلفة وخلّاقة بعيدة تمامًا عن النهج التقليدي. كما كان للثورة الصناعية، التي انطلقت في القرن التاسع عشر، دورٌ محوري في تطوير هذا الفن، الذي انتقل من رسم المعابد الدينية والمناظر الطبيعية والقصور إلى لوحات تعبّر عن شخصية الفنان وأسلوبه إضافةً إلى تجاربه وأهوائه، فتعكس وعيه ولا وعيه في آنٍ معًا.

ومع ظهور التصوير الفوتوغرافي (الكاميرا) في العام 1839، شهد الفن تحولًا جذريًا، إذ تأثّر الفنانون بهذه التقنية الجديدة، واستوحوا منها أساليب وتقنيات جديدة في الرسم، متجاوزين القوالب التقليدية. فبعضهم اتجه إلى البساطة، بينما ذهب آخرون إلى المبالغة والتلاعب بالواقع، ليصبح الفن الحديث انعكاسًا للمشاعر الداخلية والحالات النفسية، أكثر من كونه مجرد محاكاة للواقع.

أشهر مدارس الفن الحديث

تنوعت مدارس الفن الحديث بين الانطباعية التي ركّزت على الضوء والألوان، والتكعيبية التي أعادت صياغة الأشكال، والتعبيرية التي أبرزت المشاعر والانفعالات، وصولًا إلى التجريدية التي حرّرت الفن من الواقع المباشر، فاتحةً المجال أمام تأويلات غير محدودة.

المدرسة الانطباعية (Impressionism)

انطلقت في القرن التاسع عشر، وارتكزت على تصوير المشاهد كما تراها العين في لحظة معيّنة مع التركيز على تأثيرات الضوء واللون. وكان الرسّام الفرنسي كلود مونيه من أبرز روّاد هذا الاتجاه، إذ قدّم أولى ملامحه في لوحته الشهيرة «انطباع شروق الشمس» (Impression, Soleil Levant) في العام 1872، والتي استُمدّ منها اسم المدرسة.

المدرسة التكعيبية (Cubism)

ظهرت في فرنسا خلال القرن العشرين، وقدّمت رؤية جديدة للفن من خلال تفكيك الأشكال وإعادة بنائها بأسلوبٍ هندسي صارخ. يُعتبر الفنان الإسباني بابلو بيكاسو من أوائل الذين أسّسوا هذه المدرسة، ومن أبرز أعماله في هذا المجال «فتيات أفينيون» (Les Demoiselles d’Avignon).

المدرسة التعبيرية (Expressionism)

تُعرف بروح الفن الحديث، وقد نشأت في أواخر القرن التاسع عشر، واشتهرت بتركيزها على العواطف والمشاعر العميقة، والحالات الذهنية. اعتمدت أسلوب تغيير صور العالم الحقيقي عن طريق تكثيف الألوان وتغيير الأشكال. من أشهر رسّاميها إدوارد مونش، الذي عبّر في معظم أعماله عن مشاعر القلق والخوف، كما في لوحته الشهيرة «الصرخة» (The Scream). انبثق عن هذه المدرسة العديد من المدارس، منها المدرسة التعبيرية التجريدية (Abstract Expressionism)، التي قامت على إبراز الانفعالات والمشاعر الحرّة التي لا حدود لها ولا قوانين.

الفن التجريدي (Abstract Art)

صُنِّف ضمن حركة الفن الحديث في أوائل القرن العشرين، وعُرف الرسّام فاسيلي كاندبنتكي على أنه أول من اعتمد هذا الأسلوب الفنّي الذي يقوم على تغيير الواقع بشكل جزئي أو كلي من خلال الألوان، الخطوط، الملمس، الشكل والهيئة لنقل صورة عميقة بعيدة عن تفاصيل الواقع. يتيح هذا النوع من الفن فهم اللوحة بطريقة تحاكي تجارب المشاهد وشعوره. ففي النهاية لكل شخص نظرته للّوحة نفسها بطريقة فريدة وكأنها تجربة شخصية وخاصة.

تأثير التكنولوجيا على الفن الحديث

شكّلت التكنولوجيا عاملًا محوريًا في تطوّر الفن الحديث، إذ لعب التصوير الفوتوغرافي دورًا بارزًا في تغيير مفاهيم الرسم والتشكيل. فقد ألهمت الصور الفوتوغرافية الفنانَين بابلو بيكاسو وجورج براك للنظر إلى العالم من زوايا مختلفة، مما أسهم في نشوء المدرسة التكعيبية، التي أعادت بناء الواقع بأشكال هندسية مبتكرة.

من جهة أخرى، أثّرت السينما بشكل كبير على الفن الحديث، إذ أسهمت الصور المتحركة في توسيع آفاق التعبير الفني، ما دفع رسّامين مثل مارسيل دوشامب وفرناند ليجيه إلى توظيف الفن الحديث للتعبير عن آرائهما السياسية والاجتماعية والقضايا المطروحة في المجتمع، فتحديا هذه الأفكار من خلال طرحهما أفكارًا جديدة من خلال الرسم وخلق وعي اجتماعي وفكري.

الفن المعاصر: حرية بلا قيود

على عكس الفن الحديث، لا ينتمي الفن المعاصر إلى مدارس محددة، بل يفتح آفاقًا واسعة تتماشى مع التنوع والابتكار في عصرنا الحالي. لا يقتصر هذا الفن على الرسم وحده، بل يمتد إلى النحت والتصوير والتجهيز في الفراغ وغيرها من الوسائط. كما أنه لا يتقيد بمواد تقليدية، بل يمنح الفنان حرية الإبداع باستخدام خامات متنوعة مثل الحديد والخشب والجص. لذلك، لا يمكن تصنيفه ضمن إطار محدد، إذ يركز على نقل الأفكار أكثر من الشكل، ما يجعله وسيلة للتعبير عن القضايا السياسية والاجتماعية، وحقوق المرأة والإنسان، وغيرها من المواضيع. كما يتيح للفنان دمج عناصر من ثقافات مختلفة، ليخلق أعمالًا تعكس تداخل العادات والتقاليد بأسلوبٍ فريد. في هذا الفن، لا وجود للحواجز، بل تتحوّل الحدود إلى فضاء إبداعي مفتوح.

يستقبل الفن المعاصر جميع الاختصاصات الحياتية مثل الأفكار الموسيقية والعلمية ويعمل على دمجها في فكرة واحدة، فعلى سبيل المثال الرسّام Olafur Eliasson يدمج العلم والفن والمواضيع البيئية ليعكس صورة العالم الطبيعي.

التكنولوجيا والفن المعاصر

لعبت التكنولوجيا دورًا أساسيًا في تشكيل الفن المعاصر من خلال الرسائل الرقمية والواقع الافتراضي، إذ فتحت الأبواب لاختلاق الأفكار والتجارب الفريدة من نوعها. فالرسّام Refik Anadol على سبيل المثال، يعتمد إضافة تصوير البيانات والذكاء الاصطناعي لإنتاج أعمال بصرية تشرح العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، مما يجعل الفن مساحة تفاعلية ديناميكية تتجاوز الأبعاد التقليدية.

ما بين الحديث والمعاصر

رغم التشابه بين الفن الحديث والفن المعاصر في كونهما شكّلا ملامح تاريخ الفن وابتكاراته، إلا أن الفارق يكمن في الأسس التاريخية التي بُني عليها كل منهما. فالفن الحديث، عند ظهوره، استوحى تقنياته من التصوير الفوتوغرافي والسينما، أما الفن المعاصر، فهو انعكاس لواقعنا الحالي، متأثرًا بالتكنولوجيا الرقمية والعالم الافتراضي. وبينما كان الفن الحديث يسعى لكسر القواعد التقليدية، يسعى الفن المعاصر إلى تجاوز كل القيود والانفتاح على عوالم جديدة من الإبداع.

الذكاء الاصطناعي والفن الحديث والمعاصر

شهد الفن تطورًا ملحوظًا مع دخول الذكاء الاصطناعي (AI) إلى عالم الإبداع، إذ دفع الرسّام لكسر قواعد كانت موجودة ومتّبعة في التعبير الفني، وأتاح له تجاوز القواعد التقليدية وابتكار أساليب جديدة في التعبير البصري. يوفّر الذكاء الاصطناعي للفنانين إمكانات غير محدودة، من اقتراح أنماط وأشكال لم يكن من الممكن تصوّرها مسبقًا، إلى إعادة إنتاج الأعمال الفنية القديمة بما يتماشى مع روح العصر.

في الفن المعاصر، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة دمج متعددة الاختصاصات، إذ يتيح الجمع بين المعلوماتية والتصميم والفن الرقمي لابتكار أعمال تفاعلية تتحدى المفاهيم التقليدية. كما أنّ انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي باتت في متناول الجميع، سواء كانوا فنانين محترفين أو هواة، فتح المجال لإعادة تعريف مفهوم الإبداع، مما وسّع أفق الفنانين وكسر الحواجز أمام ابتكارات جديدة.

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحلّ محل الرسّام؟

رغم إمكاناته الهائلة، يبقى الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليس بديلًا للفنان. فالفن، وبخاصة الرسم، هو انعكاس لتجارب إنسانية عميقة، تنبع من المشاعر والذكريات والبيئة الاجتماعية للفنان. وهنا يكمن السؤال: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعر، أن يحزن، أن ينفعل؟ هل يمكنه أن ينقل الأحاسيس بالعمق نفسه الذي يعبّر عنه الفنان البشري؟

ما يفعله الذكاء الاصطناعي هو تحليل وتجميع بيانات بصرية سبق أن خزّنها، لكنه لا يمتلك البصيرة أو الحدس أو المشاعر التي تجعل من كل عمل فني تجربة فريدة. لكل فنان بصمته الخاصة، ولمسته التي لا تتكرر، تمامًا كبصمة اليد، وهو ما لا يمكن لأي أداة رقمية تقليده. لذا، يظل الذكاء الاصطناعي وسيلة تعزز إمكانات الفنان، لكنه لن يكون يومًا بديلًا عن الإبداع البشري الأصيل.

الفن… لغة الروح التي لا تُستبدل

الرسم ليس مجرد مزج ألوان على قماش أبيض، بل هو انعكاس لمشاعر متناقضة من الألم والفرح، ورؤية تمتد بين الماضي والمستقبل، وتجارب فردية وجماعية تنبض بالحياة. إنّه لغة عالمية صامتة، يفهمها الجميع ويفسّرها كل شخص بطريقته الخاصة؛ فقد يرى أحدهم الأسود في اللوحة رمزًا للفرح، فيما يراه آخر تجسيدًا للحزن، وهذا الاختلاف في الإدراك ليس غريبًا، بل هو ما يجعل الفن حيًّا ومؤثرًا.

ما يقدّمه الرسّام في لوحته ليس مجرد ضربات فرشاة، بل هو نتاج سهر وتعب، محاولات وإعادة صياغة، تصحيح وإبداع متواصل. فهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينقل هذا الجهد وهذا الشغف؟ هل بـ «كبسة زر» يمكنه اختزال كل ما سبق ليُنتج لوحة تحمل نفس الروح والتجربة؟ من يعتقد أنّ الذكاء الاصطناعي قادر على الإطاحة بالفنان البشري، ينسى أنّ الفن منذ الأزل كان انعكاسًا للمشاعر والأحاسيس وتجارب الحياة، وهي أمور لا تمتلكها الخوارزميات ولا يمكن للآلات أن تحاكيها.

نعم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة مساعدة، يقترح أفكارًا، يعرض صورًا، ويوسّع آفاق الإبداع، لكنه لن يكون بديلًا عن لمسة الإنسان وروحه. فالفن الحقيقي هو نتاج الذكاء العاطفي، وليس مجرد معادلات وبيانات جامدة. لذا، فلندع للفن مساحته الحرة، وليبقَ إبداعًا إنسانيًا خالصًا، لا يُخلق إلا بيد رسّام، ولا يُبنى إلا بروح إنسان.