توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ الرقيب رواد البعينو من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار جرجس الرعائية - صربا.

تُقبل التعازي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٨/٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة.