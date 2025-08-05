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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 08/05/2025 - 06:37
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ الرقيب رواد البعينو من منطقة جبل لبنان.
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٤ الرقيب رواد البعينو من منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار جرجس الرعائية - صربا.
تُقبل التعازي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٨/٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة.
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 5, 2025