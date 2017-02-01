السفارة الفرنسية وزّعت شهادات على تلامذة ضباط ناجحين في اختبارات اللغة الفرنسية

إعداد: نينا عقل خليل

اقيم في المدرسة الحربية حفل توزيع شهادات في اللغة العسكرية الفرنسية على التلامذة الضباط وعددهم 65، نجحوا في الامتحانات الكتابية والشفهية خلال الفصل الاول من الدروس.

ترأس الحفل السفير الفرنسي برنار ايمييه وممثل قائد الجيش، العميد الركن بسام يحيى قائد المدرسة الحربية وحضره الملحق العسكري الفرنسي العقيد فيليب دوارد ورئيسة البعثة الثقافية الفرنسية السيدة ماتينوم، ومنسق تعليم اللغة في المدرسة الحربية المقدم الركن الفرنسي سيريل دي بريدو وممثلون عن المركز الثقافي الفرنسي، بالاضافة الى ضباط المدرسة والتلامذة في السنتين الاولى والثانية.

استهل الحفل بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفرنسي، ثم وجّه العميد الركن يحيى كلمة ترحيبية، كما القى السفير الفرنسي كلمة اعرب فيها عن التقدير الذي يكنّه للجيش اللبناني، مشيراً الى تصرفه المثالي في الاشهر الماضية خلال الاحداث التي طرأت غداة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. كما شدد على جهود فرنسا في مجال تعليم اللغة الفرنسية في لبنان، بوجود ست مؤسسات متعاقدة و23 مؤسسة معتمدة تضم نحو 4500 طالب.

وأضاف أن فرنسا تخصص للمجال العسكري وحده ما معدله 70.000 يورو في السنة لتعليم اللغة الفرنسية، اذ يتابع سنوياً نحو 600 عنصر من الجيش وقوى الامن دروساً تنظمها السفارة الفرنسية منذ العام 2000، وقد تم تسليم نحو 1000 شهادة للناجحين.