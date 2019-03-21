السفيرة اللبنانية: «تقدير واحترام»

إعداد: ندين البلعة خيرالله - روجينا خليل الشختورة

تصوير: العريف إيلي بطيش - الجندي شربل أعرج

زارت السفيرة اللبنانية في إسبانيا هلا كيروز الثكنة التي تجري فيها التدريبات، والتقت عناصر الجيش مثنية على الحرفية العالية والجدية التي أظهروها أثناء التمرين والتي نالت إعجاب الجانب الإسباني، وأشادت بالإنجازات التي يحققها الجيش دومًا والتي هي مدعاة فخر واعتزاز، وألقت كلمة قالت فيها: لقد شكّلت مشاركة هذه الفرقة المميزة من مغاوير الجيش اللبناني مناسبة هامة لتأكيد عمق العلاقات اللبنانية الإسبانية، ومدى التقدير والاحترام الذي تكنّه إسبانيا ملكًا وحكومةً وشعبًا.

لقد عشنا عرسًا لبنانيًا إسبانيًا ونحن نرى المغاوير الأبطال لجيشنا اللبناني وهم يشاركون إسبانيا عيدها الوطني. وكم كبر قلبنا ونحن نرى جلالة ملك إسبانيا يقف احترامًا خلال مرور العلم اللبناني وسط هذا العرض العسكري الفخم.