السفينتان الحربيتان الفرنسيتان “كومندان بوان” و”انتركاستو”في زيارة روتينية الى لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

وصلت الى مرفأ بيروت ­ الرصيف الخامس, سفينتان حربيتان فرنسيتان, الأولى سفينة الحراسة الفرنسية " Bouan Commandant" وعلى متنها طاقمها المؤلف من سبعة ضباط وسبعة وثمانين رتيباً بحرياً وبحاراً, والثانية سفينة البحوث الفرنسية " D'entrecasteaux " وكان على متنها طاقم مؤلف من ثمانية ضباط وأربعة وأربعين رتيباً بحرياً وإثنين وثلاثين بحاراً, وذلك في زيارة روتينية الى لبنان.

بعد وصول السفينتين واستقبالهما من قبل القنصل الفرنسي العام والملحق العسكري الفرنسي العقيد ميشال كولومب, زار قائد سفينة الحراسة الفرنسية المقدم البحري آن كوللر وقائد سفينة البحوث الفرنسية المقدم البحري أرنو بروفوست فلوري يرافقهما العقيد كولومب, قائد القوات البحرية العميد الركن البحري جورج معلـوف.

وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقـات الثنـائـية, أعقبـه حفـل غداء على مـتن السفيـنة "D'entrecasteaux".

وفي وقت لاحق, عُقد مؤتمر صحفي على متن سفينة البحوث حضره السفير الفرنسي والملحق العسكري وحشد من الإعلاميين. تلاه حفل إستقبال على متنها حضره قائد قاعدة بيروت البحرية العقيد الركن البحري بطرس أبي نصر وعدد من الضباط وشخصيات أخرى.

كذلك جرت على متن السفينتين الحربيتين حفلات إستقبال لضباط من الجيش اللبناني ومن قوى الأمن الداخلي, ومن قبل الملحقين العسكريين الأجانب وعناصر من الوحدة الفرنسية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية ونواد شعبية وطلابية.

من جهة أخرى, عقد إجتماع تنسيقي لتيويم المعلومات البحرية على متن سفينة البحوث, والمتعلقة بمرفأي جونية وبيروت, حضره ممثلو سلطات المرفأين وضباط من قيادة الجيش.

وتخلل الزيارة, وضع إكليل من الزهر على نصب الخالدين في اليرزة بحضور ممثل لقائد الجيش العماد ميشال سليمان, وآخر على نصب الشهداء الفرنسيين في قصر الصنوبر.

وفي المجمع العسكري في جونية, أقامت قيادة الجيش مأدبة عشاء رسمية على شرف طاقمي السفينتين, حضرها ممثل قائد الجيش, قائد قاعدة جونية البحرية العميد الركن البحري علي المعلم مع عشرة ضباط وعقيلاتهم, الملحق العسكري الفرنسي والقنصل الفرنسي وشخصيات.

كما قام عناصر من طاقمي السفينتين بجولات الى بعض المراكز السياحية الهامة في لبنان, كما شاركوا في لقاءات رياضية ودية وتدريبية مع فريقي المدرسة الحربية ولواء الحرس الجمهوري.

ختاماً, أجريت مناورات الخروج والمغادرة للسفينتين بحضور القنصل الفرنسي العام والملحق العسكري.