السيّدة نعمت عون تشارك الأطفال بهجة العيد في قاعة العماد نجيم في اليرزة

إعداد: ليال صقر الفحل

كرّمت قيادة الجيش أبناء العسكريين الشهداء وشاركتهم بهجة العيد، في احتفال نظّمته بالتعاون مع مؤسّسة المقدّم الشهيد صبحي العاقوري، وأقيم في قاعة العماد نجيم في وزارة الدفاع الوطني. حضر الاحتفال العميد الركن ميلاد اسحق ممثلاً العماد قائد الجيش، وعقيلة قائد الجيش السيّدة نعمت نعمة عون وعدد كبير من ضباط الجيش وقوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان، إلى إعلاميين ومدعوّين.

وقد ألقى العميد الركن اسحق كلمة بالمناسبة، هنّأ فيها الحضور بمناسبة حلول الأعياد المجيدة، متوجّهًا بالشكر إلى السيّدة ليا العاقوري على مبادرتها تجاه أبناء الشهداء، مؤكّدًا عمق العلاقة بين المؤسّسة العسكرية وعائلات الشهداء.

البهجة عمّت القاعة على وقع أغانٍ ميلاديّة أنشدها كورال المؤسّسة، واكتملت مع تسلّم أبناء الشهداء الهدايا التي طلبوها من «بابا نويل». وبدورهم، قدّم الأولاد لوحة رسموها للقائد وعقيلته. واختتم الاحتفال بتبادل الدروع التذكارية وكوكتيل شارك فيه جميع المدعوين.