السِوار المُنقِذ

إعداد: رويدا السمرا

“السلحفاة الآمنـة”, تمنـع الأولاد من الغـرق في حوض السباحة. إنه اسـم الجهاز المستحـدث, الذي يعتـمد على بـث راديوي يصـدر عن سـوار يلبسه الطفل, ويـصل الى جهاز لاقـط يبقـيه الأهل أو المسؤولون, بالقـرب منـهم. والجدير بالذكر, أن الغـرق يبقى السـبب الأول بين الحوادث المـنزلية التي تؤدي الى وفـاة الأولاد بين عمر السنـة والأربع سنوات. وعندما يقع الولد في الماء, يحسب الحساب لكـل ثانية من الوقت. وهذا بالضبط ما تؤمنه “السلحفـاة الآمنة” التي تسمح بالتصرف, منذ اللحظة الأولى لوقوع حادث الغرق. أما تعبئة قاعدة الجهاز, فتتم بواسطة الكهرباء أو البطارية, أو حتى على نشيبة Fiche)) ولاّعة السجائر في السيارة. ويمكن لهذه القاعدة أن تُدير عدة سوارات, فتسمح بالتالي بمراقـبة أكثـر من ولـد واحد.