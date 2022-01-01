الخميس, 28 كانون الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 28 / 12 / 2023، تمكنت مديرية المخابرات بعد سلسلة عمليات رصد وتعقّب وتحليل تقني من العثور على جثة المواطن العراقي (ا.ك.) في خراج بلدة بقعتوتة بعد دفنها من قبل مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة. وتبين أنّ القتيل قد وصل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 04 / 12 / 2023، وقد استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته من قبل المجموعة المذكورة.

تستكمل مديرية المخابرات التحقيقات والإجراءات الجنائية اللازمة بالتنسيق مع القضاء المختص.