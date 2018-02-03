العريف Mercy Adade مكرّمًا في رحلته الأخيرة

جرت في مطار رفيق الحريري الدولي، مراسم تكريم جثمان العريف Mercy Adade من الوحدة الغانية العاملــة ضمن قــوّات الـ«يونيفيــل»، والــذي قضــى في أثنــاء تنفيــذ مهمّــة في جنــوب لبنــان. أُقيمت مراسم التكريم في حضــور العميــد حسن حيدر ممثّلًا قائد الجيــش العمــاد جــوزاف عــون، وعــدد مــن ضبــاط الجيــش والـ«يونيفيــل».

وقد وُضِع إكليل من الزهر باسم العماد قائد الجيش على نعش الفقيد، كما تمّ تقليده وسام التقدير العسكري من الدرجة البرونزية.