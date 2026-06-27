العماد هيكل في بريطانيا بدعوة رسمية من نظيره البريطاني: لقاءات لتنسيق دعم الجيش ومواصلة التعاون

السبت, 27 حزيران 2026

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بريطانيا اعتبارًا من ٢٤ ولغاية 2026/6/26 تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره البريطاني رئيس أركان الدفاع Air Chief Marshal Sir Rich Knighton . في هذا الإطار، التقى العماد هيكل نظيره البريطاني، وتم البحث في سبل دعم الجيش وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأعرب العماد هيكل عن شكره لنظيره البريطاني على وقوفه إلى جانب المؤسسة العسكرية، مثمّنًا دعم بريطانيا المستمر للجيش.

كما التقى مستشار الأمن القومي Jonathan Powell، وعضو مجلس اللوردات - وزير الدولة لشؤون الدفاع Lord Vernon Coaker، وعضو مجلس النواب - نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Hamish Falconer . خلال هذه اللقاءات، جرى عرض التحديات التي يواجهها الجيش في سياق مهمات حفظ الأمن والاستقرار وحماية الحدود، إلى جانب مناقشة كيفية الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار في لبنان.

كذلك زار العماد هيكل كلية ساندهيرست الملكية العسكرية، حيث التقى قائدها Maj Gen Nick Cowley، وجال في أقسامها، واطّلع على العملية التدريبية فيها.

بعدها زار عددًا من الوحدات العسكرية الخاصة التي تتعاون مع الجيش.

في سياق الزيارة، أقامت السفيرة اللبنانية في بريطانيا فرح بري حفل استقبال على شرف العماد هيكل في السفارة للجالية اللبنانية.