العماد هيكل يزور دولة ماليزيا

بتاريخ ٢٦ /٥ /٢٠٢٥، زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل دولة ماليزيا بدعوة رسمية من نظيره الماليزي General Datuk Hj Mohd Nizam Bin Hj Jaffar خلال الزيارة، التقى العماد هيكل قائدَ الجيش الماليزي في وزارة الدفاع حيث دوّن في السجل الذهبي كلمة عبّر فيها عن تقديره للدعوة التي تلقاها من نظيره الماليزي، ثم انتقل إلى كلية الأركان حيث أقيم احتفال تكريمي لإعلان ضم اسمه إلى خريجي قاعة المشاهير في الكلية.في هذا السياق، ألقى رئيس الاحتفال كلمة رحب فيها بالعماد هيكل، وبدوره ألقى قائد الجيش العماد هيكل كلمة أعرب فيها عن شكره العميق لقيادة الجيش الماليزي، وشدّد على أهمية دور الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل لتطبيق القرار 1701، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين خدمةً للأهداف والمصالح المشتركة. كما شكر السلطات الماليزية على دعمها الدائم للمؤسسة العسكرية.

كذلك زار السفارة اللبنانية في ماليزيا، والتقى السفير اللبناني جورج غانم.