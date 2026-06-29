العماد هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية ويبحث معه آخر التطورات وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار

الاثنين, 29 حزيران 2026

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي Admiral Brad Cooper مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل.

وقد أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم الأميركي، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.