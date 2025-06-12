توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٠ العميد الركن المتقاعد سليم كلاس (٦۳۰۰۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٣ الساعة ۱۱:۰۰ من مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت، إلى مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - بيروت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٥:٠٠، ثم يوارى الثرى في مدافن كاتدرائية القديس بولس - حاريصا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ ويومَي السبت والإثنين بتاريخَي ١٤ و٢٠٢٥/٦/١٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - بيروت، ويُقام قداس يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٥ الساعة ۱۰:۳۰ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك - الفاكهة، حيث تُقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية: