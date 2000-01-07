العميد الركن سعيد عيد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع وعضواً في المجلس العسكري

عيّـن العميـد الركن سعـيد عيد أميـناً عامـاً للمجلـس الأعلـى للدفـاع وعضـواً في المجلـس العسكـري.

­ مواليد طرابلس العام 1951.

­ تطوّع في المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط في 16/ 9/ 1970, وتخرّج منها برتبة ملازم إعتباراً من 1/ 8/ 1973.

­ تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد إعتباراً من

1/ 7/ 2000.

­ تابع دورات دراسية في الداخل وفي الولايات المتحدة.

­ شغل وظائف عديدة في الشرطة العسكرية, ورئيس أركان لواء, والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع, ومديرية المخابرات ومديرية التوجيه ومديرية التأليل, ثم مديراً للتعبئة ومديراً للقوامة وقائداً لمنطقة بيروت.

­ حائـز على تهاني وتنويهات العماد قائـد الجيش, وعلى أوسمـة متعــددة, منـها: وسـام الإستحقـاق, وســام الأرز ووسـام فجــر الجـنوب.

­ متأهل من السيدة ملكة المعاليقي وله ستة أولاد.