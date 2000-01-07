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نشاطات رئيس الاركان
العميد الركن سعيد عيد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع وعضواً في المجلس العسكري
عيّـن العميـد الركن سعـيد عيد أميـناً عامـاً للمجلـس الأعلـى للدفـاع وعضـواً في المجلـس العسكـري.
مواليد طرابلس العام 1951.
تطوّع في المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط في 16/ 9/ 1970, وتخرّج منها برتبة ملازم إعتباراً من 1/ 8/ 1973.
تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد إعتباراً من
1/ 7/ 2000.
تابع دورات دراسية في الداخل وفي الولايات المتحدة.
شغل وظائف عديدة في الشرطة العسكرية, ورئيس أركان لواء, والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع, ومديرية المخابرات ومديرية التوجيه ومديرية التأليل, ثم مديراً للتعبئة ومديراً للقوامة وقائداً لمنطقة بيروت.
حائـز على تهاني وتنويهات العماد قائـد الجيش, وعلى أوسمـة متعــددة, منـها: وسـام الإستحقـاق, وســام الأرز ووسـام فجــر الجـنوب.
متأهل من السيدة ملكة المعاليقي وله ستة أولاد.