نشاطات رئيس الاركان

العدد 210 - كانون الأول 2002
العميد الركن سعيد عيد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع وعضواً في المجلس العسكري

عيّـن العميـد الركن سعـيد عيد أميـناً عامـاً للمجلـس الأعلـى للدفـاع وعضـواً في المجلـس العسكـري.
­ مواليد طرابلس العام 1951.
­ تطوّع في المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط في 16/ 9/ 1970, وتخرّج منها برتبة ملازم إعتباراً من 1/ 8/ 1973.
­ تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد إعتباراً من
1/ 7/ 2000.
­ تابع دورات دراسية في الداخل وفي الولايات المتحدة.
­ شغل وظائف عديدة في الشرطة العسكرية, ورئيس أركان لواء, والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع, ومديرية المخابرات ومديرية التوجيه ومديرية التأليل, ثم مديراً للتعبئة ومديراً للقوامة وقائداً لمنطقة بيروت.
­ حائـز على تهاني وتنويهات العماد قائـد الجيش, وعلى أوسمـة متعــددة, منـها: وسـام الإستحقـاق, وســام الأرز ووسـام فجــر الجـنوب.
­ متأهل من السيدة ملكة المعاليقي وله ستة أولاد.