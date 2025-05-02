توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢ العميد المتقاعد وديع الغفري (۸۰۰۰٥۸) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٣ الساعة ۱۰:۰۰ من مستشفى أوتيل ديو إلى كنيسة القديسة تريزا - الفياضية حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٥:٠٠، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة - الفنار.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخَي ٤ و٢٠٢٥/٥/٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية.