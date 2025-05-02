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Published by lebarmy4 on جمعة, 05/02/2025 - 17:22
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢ العميد المتقاعد وديع الغفري (۸۰۰۰٥۸) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٣ الساعة ۱۰:۰۰ من مستشفى أوتيل ديو إلى كنيسة القديسة تريزا - الفياضية حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٥:٠٠، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة - الفنار.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخَي ٤ و٢٠٢٥/٥/٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية.
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Date:
الجمعة, مايو 2, 2025