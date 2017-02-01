العيد الوطني الفرنسي في نقل مباشر في كلية القيادة والأركان

إعداد: نينا عقل خليل

بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، تمّ في كلية القيادة والاركان نقل احتفال العرض العسكري من باريس مباشرة وذلك على شاشة معدّة في قاعة المحاضرات.

حضر الاحتفال مساعد قائد الكلية العميد الركن جورج يعقوب وضباط دورتي ملاك الكلية ودورة الأركان التاسعة عشرة ودورة قائد كتيبة 28. كما قام كل من المقدم الركن سيريل دو بريودو والمقدم استيفان فوجيلسنجر بالتعليق على مجرى العرض ومعاني العيد. وفي الختام، أقيم حفل تبادل انخاب في مقصف الكلية جرى خلاله تهنئة الضباط الفرنسيين بالعيد.