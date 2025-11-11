الغضب والخوف مشاعر نفهمها ونتعامل معها

إعداد: ميا روفايل

المشاعر هي ردود فعل يختبرها الإنسان استجابةً لأحداثٍ أو مواقف يمر بها. تختلف هذه المشاعر باختلاف الظروف وتتنوع لتشمل: الفرح، الحزن، المفاجأة، الغضب، الاشمئزاز، والخوف.

من المهم أن نتعرّف على هذه المشاعر ونُسمّيها، لأنّ فهمنا لما نشعر به هو الخطوة الأولى للتعامل معها.

ما هو الغضب؟

«الغضب هو انفعال بشري أساسي يُثار عادة نتيجة الشعور بالتهديد أو الظلم أو الإحباط أو انتهاك الحدود الشخصية. ويمكن أن تراوح شدته بين الانفعال البسيط والغضب العارم. ورغم أنّ الغضب يُعدّ انفعالاً طبيعيًا وهو يكون أحيانًا مفيدًا، فإنّ الغضب المزمن أو غير المُدار قد يؤدي إلى آثار سلبية على الصحة والعلاقات. »

الشعور بالغضب شعورٌ طبيعي جدًا ويمرّ به كل إنسان في فترةٍ من حياته. فهو من المشاعر الأساسية التي تُشكّل جزءًا من طبيعتنا البشرية. ولكن، عندما يتحوّل الغضب إلى شعورٍ يسيطر علينا ويؤثر سلبًا في حياتنا اليومية وعلاقاتنا بالآخرين، تبرز الحاجة إلى تعلّم كيفية التعامل معه بأساليب صحية ومتوازنة. فكلما بدأنا باكتساب هذه المهارات في عمر مبكر، كلما أنشأنا جيلًا أكثر توازنًا وقدرةً على مواجهة التحديات والانفعالات بشكلٍ سليم.

ما هو الخوف؟

«الخوف هو استجابة انفعالية أساسية تنجم عن إدراك خطر أو تهديد حقيقي أو متخيل. وتتميّز هذه الاستجابة بتفعيل الجهاز العصبي اللاإرادي، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، وتوتر العضلات، والاستعداد للمواجهة أو الهروب. ورغم أنّ الخوف يُعدّ آلية وقائية مهمة للبقاء، فإنّ الخوف المفرط أو غير المبرر قد يتداخل مع الأداء اليومي ويؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل الفوبيا أو اضطرابات القلق. »

”إنّ التحكم بالمشاعر لا يعني قمعها أو إنكارها، بل فهمها والتعبير عنها بطرقٍ صحية ومتزنة. فالقدرة على إدارة الانفعالات تُعدّ من المهارات الأساسية التي يحتاجها الإنسان في مختلف مراحل حياته.“

كيف نتعرّف على الغضب والخوف في أجسامنا؟



قد تظهر مشاعر الغضب والخوف على شكل: