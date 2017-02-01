الفلفل الحار

إعداد: ريما سليم ضومط

معلومة

يستخدم الفلفل الحار في معظم المطابخ العالميّة، ولا يقتصر استخدامه على الرغبة في الحصول على الطعم اللاذع، بل يتعداه لنيل فوائد كثيرة من الناحية الصحيّة. فالفلفل الحار يحتوي على الفيتامينات المتنوعة ومن بينها فيتامينيC و Bو مركب البيتاكاروتين الذي يتحوّل في الجسم إلى فيتامين A، بالإضافة إلى المعادن الأساسية كالحديد والبوتاسيوم والمغنيزيوم. وهي مميزات كفيلة بجعله يعمل وبشكل مباشر على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ممّا يحسّن عمل أوعية القلب وشرايينه، بينما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على إبعاد خطر الأورام والسرطانات المختلفة.

يساعد الفلفل الحار كذلك في معالجة عدد من مشاكل الجهاز الهضمي، كالحموضة والحرقة من خلال قضائه على بكتيريا المعدة التي تسبب الالتهابات الجرثوميّة أيضًا.

بدوره، يفيد مركب الـcapsaicin الموجود في الفلفل الحار، في تخفيف آلام الصداع النصفي واحتقان الجيوب الأنفيّة.

إلى ذلك، يدرج الفلفل الحار في قائمة الأغذية التي تعمل على تخفيف الوزن من خلال كبحها للشهية، إذ يعمل هذا النوع من الخضار على مضاعفة معدلات الأيض في الجسم وزيادة سرعة حرق الدهون. ولزيادة فعاليته، يستخدم الفلفل الحار ممزوجًا مع الثوم كمضاد حيوي لمعالجة الالتهابات.