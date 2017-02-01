الكويت تحقق أكبر إيرادات في ربع قرن

إعداد: تيريز منصور

حققت الكويت إيرادات فعلية بلغت 6.92 مليار دينار كويتي (23.1 مليار دولار)

في السنة المالية 2004 ­-2003 التي انتهت في 31 آذار بحسب تقرير إقتصادي متخصص.

وتعدّ هذه الإيرادات الأكبر منذ نحو ربع قرن وقد نجمت عن الإرتفاع الكبير في أسعار النفط والزيادة في إنتاجه بالإضافة الى الإنخفاض في النفقات العامة.

وطبقاً للقانون الكويتي فإن 10 في المئة من الإيرادات وهي نحو 2.3 ملياري دولار في هذه الحالة، يجب أن يستقطع لمصلحة الصندوق الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار في الكويت على شكل استثمارات خارجية، وتقدر الإستثمارات الحالية في الصندوق بنحو 70 مليار دولار.