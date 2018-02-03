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اخبار رياضية
اللقاء الثاني لبطولة الجيش في سباق الضاحية
الجندي علي عـوض أول الأفراد ولواء الحرس الجمهوري أول الفرق
أقـام المركـز العالي للرياضـة العسكريـة بتاريخ 9 / 1 / 2004 اللقاء الثاني ضمن بطولـة الجيش في سباق الضاحية لمسافة 5 كلم، وذلك على أوتوستراد المارينا الضبية. وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
-التصنيف الفردي: الجندي علي عوض من فوج التدخل الثالث، الأول. العريف حسين عواضـة من اللواء الأول، الثاني. الجندي الأول أحمد الدركوشي من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.
-التصنيف الإجمالي: في المرتبة الأولى لواء الحرس الجمهوري، وفي المرتبة الثانية اللواء السابع، واللواء الخامس في المرتبة الثالثة.