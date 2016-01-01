اللواء الركن شوقي المصري رئـيســـــــاً لــلأركـــان

عيّن اللواء الركن شوقي المصري رئيساً للأركان في الجيش، وذلك بتاريخ 4 /10 /2005.

اللواء الركن شوقي المصري من مواليد العام 1952، المريجات.

تطوّع في المدرسة الحربية بصفة تلميذ ضابط في العام 1970، وتخرّج برتبة ملازم اعتباراً من أول آب 1973.

تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن إعتباراً من 4 /10 /2005.

شغل مناصب قيادية عدّة منها: قائد كتيبة مدفعية ورئيس قسم عمليات لواء،

قائد فوج النقل ومدير التعليم في قيادة الجيش.

تابع دورات دراسية عدة داخل البلاد وخارجها لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية وسوريا.

حائز على:

*تنويهات وتهاني العماد قائد الجيش.

*وسام الحرب.

*وسام الجرحى.

*وسام الاستحقاق اللبناني.

متأهل من السيدة نجوى أبي فخر الدين ولهما ثلاثة أولاد.

استقبالات ولقاءات

استقبل رئيس الأركان اللواء الركن شوقي المصري، في مكتبه في اليرزة، النواب السادة ايلي عون، أكرم شهيب، الياس سكاف، انطوان سعد، وائل ابو فاعور.

كذلك، استقبل اللواء الركن المصري، في مكتبه، رئيس مدرسة الرياض اللبنانية الأستاذ نبيل الأسمر، على رأس وفد من ادارة المدرسة قدّم له درعاً تذكارياً.

وتسلّم رئيس الأركان اللواء الركن شوقي المصري درعاً تذكارياً آخر من نقيب الطوبوغرافيين الدكتور سركيس فدعوس، زاره في مكتبه في اليرزة مع وفد من النقابة.