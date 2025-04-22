المجلس العسكري مكتملاً

مع صدور مراسيم تعيين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، اكتمل عقد هذا المجلس بعد فترة غير قصيرة من تقاعد عدد من أعضائه.

وإلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيسًا للمجلس العسكري، يضم المجلس خمسة أعضاء هم:

اللواء الركن محمد الأمين

المدير العام للإدارة

وعضو في المجلس العسكري

ولد في المزرعة - بيروت بتاريخ 13/1/1971.

تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 4/1/1993.

تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 1/8/1995، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3/4/2025.

حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، Master of Science in National Resource Strategy

تابع عدّة دورات في الداخل والخارج.

تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: قائد فوج التدخل الخامس، ورئيس فرع مخابرات منطقة البقاع.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

متأهل وله ولدان.

اللواء الركن محمد المصطفى

أمين عام المجلس الأعلى للدفاع

وعضو في المجلس العسكري

ولد في مشتى حسن ـــ عكار بتاريخ 4/ 10/1968.

تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15/1/1990.

تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 23/4/1994، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 19/3/2022.

حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية وماستر في الإعلام.

تابع عدّة دورات في الداخل والخارج.

تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: قائد فوج مغاوير البحر، وقائد لواء المشاة الثاني.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

متأهل وله ولدان.

اللواء الركن حسان عوده

رئيس الأركان

ونائب رئيس المجلس العسكري

ولد في باتر - الشوف بتاريخ 11/2/1968.

تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15/1/1990.

تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 23/4/1994، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 8/2/2024.

حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، وماجستير في الدبلوماسية والأمن الدولي، ودكتوراه في العلوم السياسية.

تابع عدّة دورات دراسية في الداخل والخارج.

تدرّج في وظائف قيادية مختلفة منها: قائد فوج التدخل الثالث، وقائد لواء المشاة الحادي عشر.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

متأهل وله 3 أولاد.

اللواء الركن فادي مخول

المفتش العام

وعضو في المجلس العسكري

ولد في الكويت بتاريخ 30/3/1970.

تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15/1/1990.

تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 23/4/1994، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3/4/2025.

حائز الشهادات التالية: إجازة جامعية في العلوم العسكرية، إجازة في العلوم السياسية والإدارية، دبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية، ماستر بحثي في الدراسات الاستراتيجية ودكتوراه في العلوم السياسية.

تابع عدّة دورات في الداخل والخارج.

تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: قائد مدرسة القوات الخاصة.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

متأهل وله ولدان.

اللواء الركن يوسف حداد

عضو في المجلس العسكري

ولد في حي الكاثوليك - صور بتاريخ 23 /8 /1968.

تطوّع في الجيش بتاريخ 23 /4 /1992 برتبة ملازم.

تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3 /4 /2025.

حائز دبلوم دراسات عليا في إدارة الأعمال، ودبلوم دراسات عليا في الدراسات الاستراتيجية والأمنية.

تابع عدّة دورات في الداخل والخارج.

تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: قائد فوج الحدود البرية الأول، رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في أركان الجيش للعمليات، نائب رئيس أركان الجيش للتخطيط.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

متأهل وله 4 أولاد.