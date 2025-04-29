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Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 04/29/2025 - 23:06
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩ المجند (مددت خدماته) خضر كنعان من فوج التدخل الأول.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩ الساعة ٢٣:٠٠ في مسجد فنيدق الكبير، ويوارى الثرى في جبانة الشيخ علي-فنيدق.
تُقبل التعازي بتاريخَي ٢٠٢٥/٤/٣٠ و٢٠٢٥/٥/١ في قاعة مسجد وادي الريحان - برقايل وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۲۱:۰۰ في قاعة بلدية فنيدق، أو عبر الاتصال على رقم هاتف والده السيد محمد كنعان: ۷۰/٥۲۰۳۷۲.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 29, 2025