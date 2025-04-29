توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩ المجند (مددت خدماته) خضر كنعان من فوج التدخل الأول.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٩ الساعة ٢٣:٠٠ في مسجد فنيدق الكبير، ويوارى الثرى في جبانة الشيخ علي-فنيدق.

تُقبل التعازي بتاريخَي ٢٠٢٥/٤/٣٠ و٢٠٢٥/٥/١ في قاعة مسجد وادي الريحان - برقايل وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۲۱:۰۰ في قاعة بلدية فنيدق، أو عبر الاتصال على رقم هاتف والده السيد محمد كنعان: ۷۰/٥۲۰۳۷۲.