Published by lebarmy2 on أربعاء, 10/08/2025 - 12:45
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰٢٥/۱۰/۷ المجند (مددت خدماته) مجاهد الناظر من فوج الحدود البرية الرابع.
يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/۱۰/۸ الساعة ١٣:٠٠ في منزل والده الكائن في بلدة المنكوبين - مقابل مسجد الرشيد ويوارى الثرى في جبانة التبانة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة المصطفى - المنكوبين، أو عبر الإتصال بذويه على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٥٤٦٥٢٠.
الأربعاء, أكتوبر 8, 2025