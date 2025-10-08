توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰٢٥/۱۰/۷ المجند (مددت خدماته) مجاهد الناظر من فوج الحدود البرية الرابع.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/۱۰/۸ الساعة ١٣:٠٠ في منزل والده الكائن في بلدة المنكوبين - مقابل مسجد الرشيد ويوارى الثرى في جبانة التبانة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة المصطفى - المنكوبين، أو عبر الإتصال بذويه على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٥٤٦٥٢٠.