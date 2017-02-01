المدلوقة

إعداد: ريما سليم ضومط

• المكونات:

فرك محمّص: 500 غرام.

سكّر: 250 غرام.

ماء: 500 مل.

قطر: 200 مل.

قشطة: كيلو غرام واحد.

قلوبات محمّصة: للزينة.

سمنة: نصف كوب.

• طريقة التحضير:

- في قدر يسخن الماء ويضاف إليه السكّر، ويترك حتى الغليان مع الاستمرار بالتحريك، ثم تضاف إليه السمنة ويحرّك مجددًا، يضاف بعدها الفرك المحمّص ويترك على النار لمدة 10 دقائق أو حتى تشتد كالمغلي.

- يرفع المزيج ويوضع في صحن التقديم، ثم تسكب القشطة فوقه وتوزّع بالتساوي وتنثر عليها القلوبات المحمّصة، وتقدّم بعد تبريدها.