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Published by lebarmy15 on اثنين, 04/21/2025 - 08:20
استشهد بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٢٠ المعاون الأول علي أحمد من لواء الدعم - فوج الهندسة.
استشهد بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٢٠ المعاون الأول علي أحمد من لواء الدعم - فوج الهندسة.
يُنقل الجثمان بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٢١ الساعة ۱۰:۱۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة حزرتا - البقاع، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٦:٠٠ في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية بلدة حزرتا وبتاريخَي ٢٢ و٢٠٢٥/٤/٢٣ في منزل والد الشهيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:
والده (إبراهيم): ٧٠/٥٨٢٠٤٢
شقيقه (العريف أحمد أحمد): ٧٠/٩٢٣٣٤٤
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Date:
الاثنين, أبريل 21, 2025