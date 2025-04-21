استشهد بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٢٠ المعاون الأول علي أحمد من لواء الدعم - فوج الهندسة.

يُنقل الجثمان بتاريخ ۲۰۲٥/٤/٢١ الساعة ۱۰:۱۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة حزرتا - البقاع، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٦:٠٠ في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية بلدة حزرتا وبتاريخَي ٢٢ و٢٠٢٥/٤/٢٣ في منزل والد الشهيد الكائن في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال على الأرقام التالية:

والده (إبراهيم): ٧٠/٥٨٢٠٤٢

شقيقه (العريف أحمد أحمد): ٧٠/٩٢٣٣٤٤